ATELIER « BEBE FAIS-MOI SIGNE » Place du Jeu de Ballon Agde

Début : 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-16 11:00:00 Atelier ludique et récréatif pour vous initier à la langue des signes avec bébé. > Enfants jusqu’à 3 ans, accompagnés d’un ou des parents..

> Proposé par l’association « Tchatche 2 mains ». Les ateliers bébé signe reprennent à la Médiathèque ! Cette première session de découverte vous permettra de faire vos premiers pas en langue des signes avec bébé pour, pourquoi pas, suivre l’ensemble des ateliers sur l’année ! > Enfants jusqu’à 3 ans accompagnés d’un parent et leurs parents

> Places limitées à 10 participants .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie

