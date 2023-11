SOIREE DE JEUX PARTICIPATIVE Place du Jeu de Ballon Agde, 15 décembre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Passez un moment convivial en famille autour de jeux de société, et découvrez une trentaine de nouveautés à la MAG..

2023-12-15 18:30:00 fin : 2023-12-15 . .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie



Animated by Mathieu Métivet, spend a convivial moment in family around board games, and discover about thirty new games at the MAG.

> From 7 years old -Presence of a parent for children under 10 years old.

> Places are limited to 10 participants

Presentado por Mathieu Métivet, pase un momento de convivencia en familia en torno a los juegos de mesa y descubra una treintena de nuevos juegos en el MAG.

> A partir de 8 años – Los menores de 10 años deben ir acompañados de uno de sus padres.

> Plazas limitadas a 8 participantes

Unter der Leitung von Mathieu Métivet verbringen Sie einen geselligen Moment mit der Familie rund um Gesellschaftsspiele und entdecken rund 30 Neuheiten bei der MAG.

> Ab 7 Jahren -Bei Kindern unter 10 Jahren muss ein Elternteil anwesend sein.

> Plätze auf 10 Teilnehmer begrenzt

Mise à jour le 2023-11-22 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE