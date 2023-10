ATELIER « ORIGAMI SPECIAL NOËL » Place du Jeu de Ballon Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault ATELIER « ORIGAMI SPECIAL NOËL » Place du Jeu de Ballon Agde, 13 décembre 2023, Agde. Agde,Hérault Atelier décoratif sur le thème de Noël..

2023-12-13 14:30:00 fin : 2023-12-13 16:00:00. .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie



Christmas-themed decorative workshop. Taller de decoración navideña. Dekorativer Workshop zum Thema Weihnachten. Mise à jour le 2023-10-10 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Place du Jeu de Ballon Adresse Place du Jeu de Ballon Ville Agde Departement Hérault Lieu Ville Place du Jeu de Ballon Agde latitude longitude 43.311612;3.47079331

Place du Jeu de Ballon Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/