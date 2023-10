« LE PETIT GUIDE FEERIQUE DE LA GARRIGUE » Place du Jeu de Ballon Agde, 12 décembre 2023, Agde.

Partez à la découverte des Contes Féériques et des créatures magiques qui peuplent la région de l’Hérault..

2023-12-12 10:00:00 fin : 2024-01-06 18:00:00. .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie



Discover the fairytales and magical creatures of the Hérault region.

Descubra los cuentos de hadas y las criaturas mágicas de la región de Hérault.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu den Märchen der Feen und den magischen Kreaturen, die die Region Hérault bevölkern.

