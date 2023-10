SPECTACLE « TIM ET LE SECRET DE NOËL » Place du Jeu de Ballon Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault SPECTACLE « TIM ET LE SECRET DE NOËL » Place du Jeu de Ballon Agde, 9 décembre 2023, Agde. Agde,Hérault Spectacle pour jeune public par la compagnie Coline..

2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie



Show for young audiences by Compagnie Coline. Espectáculo para público infantil de la compañía Coline. Schauspiel für junges Publikum von der Compagnie Coline. Mise à jour le 2023-10-09 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Place du Jeu de Ballon Adresse Place du Jeu de Ballon Ville Agde Departement Hérault Lieu Ville Place du Jeu de Ballon Agde latitude longitude 43.311612;3.47079331

Place du Jeu de Ballon Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/