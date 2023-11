LECTURES DE TEXTES « PAUL CLAUDEL » Place du Jeu de Ballon Agde, 8 décembre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Lecture par Philippe Poulain, « La Librairie à côté » et la compagnie Le Canalet..

2023-12-08 18:30:00 fin : 2023-12-08 . .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie



Reading by Philippe Poulain, « La Librairie à côté » and the company Le Canalet.

Lectura de Philippe Poulain, « La Librairie à côté » y la empresa Le Canalet.

Lesung von Philippe Poulain, « La Librairie à côté » und der Theatergruppe Le Canalet.

