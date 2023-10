CONFERENCE-DEBAT « TERRISSE, MOLIERE, D’ARTAGNAN… DESTINS CROISES Place du Jeu de Ballon Agde, 1 décembre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Conférence animée par Dennis Lamaison, docteur en histoire et responsable des fonds historiques aux Archives Municipales d’Agde..

2023-12-01 17:30:00 fin : 2023-12-01 . .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie



Lecture by Dennis Lamaison, Doctor of History and head of historical collections at the Archives Municipales d’Agde.

Conferencia de Dennis Lamaison, doctor en Historia y responsable de las colecciones históricas de los Archivos Municipales de Agde.

Vortrag von Dennis Lamaison, Doktor der Geschichte und Verantwortlicher für die historischen Bestände im Stadtarchiv von Agde.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE