ATELIER NUMERIQUE SURF’IN M@G Place du Jeu de Ballon Agde, 24 novembre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Venez découvrir les outils nécessaires pour se connecter, surfer sur le Net en toute sécurité.

Niveau débutant..

2023-11-24 09:30:00 fin : 2023-11-24 11:30:00. .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie



Come and discover the necessary tools to connect and surf the Net in complete security.

Beginner level.

Venga a descubrir las herramientas necesarias para conectarse y navegar por la Red con total seguridad.

Nivel principiante.

Lernen Sie die Werkzeuge kennen, die Sie benötigen, um sich mit dem Internet zu verbinden und sicher im Internet zu surfen.

Anfängerniveau.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE