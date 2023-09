SOIREE « JEUX DE RÔLE SUR TABLE » Place du Jeu de Ballon Agde, 3 novembre 2023, Agde.

Le temps d’une soirée, venez vivre les aventures de héros intrépides dans un monde fictif mais avec de réels partenaires.

Débutants ou initiés, partagez cette soirée en famille.

> A partir de 12 ans , 1 adulte accompagnateur

>Places limitées à 30 personnes.

Agde 34300 Hérault Occitanie



For one evening, come and live the adventures of intrepid heroes in a fictional world but with real partners.

Beginners or initiated, share this evening with your family.

> From 12 years old, 1 accompanying adult

>Places limited to 30 people

Venga a vivir las aventuras de los intrépidos héroes en un mundo ficticio con compañeros reales.

Tanto si eres un principiante como un jugador experimentado, ven a compartir esta tarde con tu familia.

> A partir de 12 años, 1 adulto acompañante

>Las plazas están limitadas a 30 personas

Erleben Sie einen Abend lang die Abenteuer unerschrockener Helden in einer fiktiven Welt, aber mit echten Partnern.

Anfänger oder Fortgeschrittene, teilen Sie diesen Abend mit der ganzen Familie.

> Ab 12 Jahren , 1 erwachsene Begleitperson

>Begrenzte Plätze für 30 Personen

