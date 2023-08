CONFERENCE – DEBAT » CLAUDE TERRISSE : HOMME DE GUERRE, HOMME DE COUR » Place du Jeu de Ballon Agde, 27 octobre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Conférence sur la correspondance du Corsaire et Capitaine Terrisse conservée aux archives d’Agde..

2023-10-27 17:00:00 fin : 2023-10-27 . .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie



Conference on the correspondence between the privateer and Captain Terrisse preserved in the Agde archives.

Conferencia sobre la correspondencia entre el corsario y el capitán Terrisse conservada en los archivos de Agde.

Vortrag über die Korrespondenz des Korsaren und Kapitäns Terrisse, die im Archiv von Agde aufbewahrt wird.

