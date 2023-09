« HISTOIRE POUR PETITES OREILLES » Place du Jeu de Ballon Agde, 24 octobre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Un moment de lecture pour les tout-petits.

> Pour les enfants de 0 à 3 ans.

> Places limitées à 10 enfants..

2023-10-24 10:30:00 fin : 2023-10-24 11:30:00. .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie



Book readings for toddlers

> For children from 0 to 3 years old.

> Places limited to 10 children.

Un momento de lectura para los niños pequeños y sus padres

> Para niños de 0 a 3 años.

> Las plazas están limitadas a 10 niños.

Vorlesen von Alben für Kleinkinder

> Für Kinder von 0 bis 3 Jahren.

> Begrenzte Plätze für 10 Kinder.

