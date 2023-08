ATELIER D’ECRITURE FANTASY Place du Jeu de Ballon Agde, 14 octobre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Découvrez la littérature fantasy et de l’imaginaire, ses codes et son contexte historique et inventez votre propre monde en créant vos cartes, vos personnages.

> A partir de 10 ans..

2023-10-14 14:30:00 fin : 2023-10-14 16:00:00. .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie



Discover fantasy literature, its codes and historical context and invent your own world by creating your own maps and characters!

> From 10 years old

Descubre la literatura fantástica, sus códigos y su contexto histórico, ¡e inventa tu propio mundo creando tus propios mapas y personajes!

> A partir de 10 años

Entdecke die Fantasy- und Phantasieliteratur, ihre Codes und ihren historischen Kontext und erfinde deine eigene Welt, indem du deine Karten und Charaktere erstellst!

> Ab 10 Jahren

