ATELIER « BEBE SIGNE » Place du Jeu de Ballon Agde, 14 octobre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Atelier ludique et récréatif pour vous initier à la langue des signes avec bébé..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-14 11:00:00. .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie



Fun and recreational workshop to introduce you to sign language with baby.

Un taller lúdico y divertido para iniciarte en el lenguaje de signos con tu bebé.

Ein spielerischer und erholsamer Workshop, in dem Sie mit Ihrem Baby in die Zeichensprache eingeführt werden.

