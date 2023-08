CONFERENCE « LA FLOTTE FRANCAISE EN MEDITERRANEE SOUS RICHELIEU » Place du Jeu de Ballon Agde, 14 octobre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Conférence par Patrick Villiers, membre de la Société Française d’Histoire Maritime..

2023-10-14 15:00:00 fin : 2023-10-14 . .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie



Lecture by Patrick Villiers, member of the Société Française d’Histoire Maritime.

Conferencia de Patrick Villiers, miembro de la Société Française d’Histoire Maritime.

Vortrag von Patrick Villiers, Mitglied der Société Française d’Histoire Maritime.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE