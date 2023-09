ATELIER « MARQUE-PAGE EN PAPIER » Place du Jeu de Ballon Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault ATELIER « MARQUE-PAGE EN PAPIER » Place du Jeu de Ballon Agde, 11 octobre 2023, Agde. Agde,Hérault Atelier créatif pour enfants.

> A partir de 6 ans.

2023-10-11 14:30:00 fin : 2023-10-11 15:30:00. .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie



Creative workshop for children.

> From age 6 Taller creativo para niños.

> A partir de 6 años Kreativer Workshop für Kinder.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT CAP D'AGDE MEDITERRANEE

