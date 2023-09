« CAFE BABEL » Place du Jeu de Ballon Agde, 4 octobre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Lectures d’albums plurilingues en français, arabe, anglais, espagnol et italien !

> Pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents

> Places limitées à 10 enfants..

2023-10-04 14:30:00 fin : 2023-10-04 15:30:00. .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie



Reading of multilingual albums in French, Arabic, English, Spanish and Italian! For children from 3 to 6 years old.

> Places are limited to 10 children

Lectura de álbumes multilingües en francés, árabe, inglés, español e italiano Para niños de 3 a 6 años.

> Plazas limitadas a 10 niños

Mehrsprachige Bilderbuchlesungen auf Französisch, Arabisch, Englisch, Spanisch und Italienisch! Für Kinder von 3 bis 6 Jahren.

> Begrenzte Plätze für 10 Kinder

Mise à jour le 2023-09-28 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE