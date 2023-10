DECOUVERTE DE LA REALITE VIRTUELLE Place du Jeu de Ballon Agde, 27 septembre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Atelier de découverte des plus beaux lieux touristiques, sans quitter Agde avec casques de réalité virtuelle..

2023-09-27 14:30:00 fin : 2023-09-27 16:00:00. .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie



Workshop to discover the most beautiful tourist places, without leaving Agde with virtual reality helmets.

Limited to 6 people, from 13 years old.

Taller para descubrir los lugares turísticos más bellos, sin salir de Agde con cascos de realidad virtual.

Limitado a 6 personas, a partir de 13 años.

Workshop zur Entdeckung der schönsten Sehenswürdigkeiten, ohne Agde zu verlassen, mit Virtual-Reality-Headsets.

Begrenzt auf 8 Personen, ab 60 Jahren.

