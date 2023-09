EXPOSITION : « A L’OMBRE DU CANAL DU MIDI » Place du Jeu de Ballon Agde, 26 septembre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Photographies de Daniel Banon en partenariat avec le service Mécénat de Voies Navigables de France..

2023-09-26 fin : 2023-10-21 . .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie



Photographs by Daniel Banon in partnership with the Voies Navigables de France sponsorship department.

Fotografías de Daniel Banon en colaboración con el departamento de patrocinio de Voies Navigables de France.

Fotografien von Daniel Banon in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Mäzenatentum von Voies Navigables de France.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE