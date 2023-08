ATELIER JEUX VIDEO Place du Jeu de Ballon Agde, 23 septembre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Atelier gratuit dédié aux amateurs de jeux vidéos qui souhaitent jouer, seul ou à plusieurs, tester, découvrir des nouveautés sur diverses consoles et participer à des tournois.

A partir de 8 ans et accompagné d’un parent si – de 10 ans..

2023-09-23 14:00:00 fin : 2023-09-23 16:00:00. .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie



Free workshop, for video game lovers who wish to play, alone or with others, test, discover new games on various consoles and participate in tournaments

From 8 years old and accompanied by a parent if under 10 years old.

Taller gratuito para los entusiastas de los videojuegos que deseen jugar, solos o con otros, probar, descubrir nuevos juegos en varias consolas y participar en torneos

A partir de 8 años y acompañado por uno de los padres si es menor de 10 años.

Kostenloser Workshop für Liebhaber von Videospielen, die alleine oder mit anderen spielen, testen, neue Spiele auf verschiedenen Konsolen entdecken und an Turnieren teilnehmen möchten

Ab 8 Jahren und in Begleitung eines Elternteils, wenn – 10 Jahre.

