ATELIERS NUMERIQUES START’IN M@G Place du Jeu de Ballon Agde, 22 septembre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Initiez-vous à l’utilisation d’un poste informatique avec les bases du matériel et le système d’exploitation..

2023-09-22 09:30:00 fin : 2023-10-20 11:00:00. .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie



Learn how to use a computer with the basics of the hardware and the operating system.

Aprende a utilizar un ordenador con los fundamentos del hardware y el sistema operativo.

Führen Sie sich in die Nutzung eines Computerarbeitsplatzes mit den Grundlagen der Hardware und des Betriebssystems ein.

Mise à jour le 2023-08-20 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE