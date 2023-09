EXPOSITION « LUMIERES DU MIDI » DE PATRICK ROUZIERE Place du Jeu de Ballon Agde, 16 septembre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Reproductions d’aquarelles sur le Canal du Midi de Patrick Rouzière.

2023-09-16 13:30:00 fin : 2023-12-16 17:00:00. EUR.

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie



Reproductions of watercolors on the Canal du Midi by Patrick Rouzière

Reproducciones de acuarelas sobre el Canal du Midi de Patrick Rouzière

Reproduktionen von Aquarellen über den Canal du Midi von Patrick Rouzière

Mise à jour le 2023-09-21 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE