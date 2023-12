MARCHÉ DES JACOBINS – LE MANS Place du Jet d’eau et Place des Jacobins Le Mans, 11 décembre 2024, Le Mans.

Les mercredis, vendredis et dimanches. Un marché exceptionnel aura lieu aux Jacobins le jeudi après midi de 14h00 à 18h00 avec quelques uns de vos commerçants..

Au Mans, le marché des Jacobins se tient sur la place des Jacobins au pied de la cathédrale du Mans les mercredis et dimanches matins et le vendredi toute la journée. Les premiers commerçants arrivent à 04h du matin pour finir à 13h30 les mercredis et vendredis (excepté les manufacturés qui restent toute la journée du vendredi) et à 14h30 le dimanche.

Si les marchés de l’été offrent des atouts évidents, l’hiver apporte également ses avantages.

Trois fois par semaine, le marché des Jacobins envahit la place du même nom, au pied de la cathédrale Saint-Julien.

Un marché adoré des manceaux où il fait bon retrouver ses maraichers et artisans favoris, avant de finir par siroter un verre en terrasse place du Jet-d’Eau !

Chaque mercredi, vendredi et dimanche matin

Pensez à prendre vos sacs !

Place du Jet d’eau et Place des Jacobins

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



