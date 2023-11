Concert de Noël Place du Huit Mai Archigny, 17 décembre 2023, Archigny.

Archigny,Vienne

Concert de Noël par «Le Choeur d’Hommes du Haut Poitou »

15 h – église d’Archigny

Boisson chaude à l’issue.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 17:00:00. .

Place du Huit Mai Église Saint-Georges

Archigny 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Christmas concert by « Le Choeur d?Hommes du Haut Poitou

3 pm – Archigny church

Hot drink at the end

Concierto de Navidad de « Le Choeur d’Hommes du Haut Poitou

15.00 h – Iglesia de Archigny

Bebida caliente al final

Weihnachtskonzert von « Le Choeur d’Hommes du Haut Poitou »

15 Uhr – Kirche von Archigny

Heißes Getränk im Anschluss

