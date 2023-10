MARCHÉ DE NOËL Place du Hâvre Oudon, 25 novembre 2023, Oudon.

Oudon,Loire-Atlantique

Une soixantaine d’artisans, de créateurs et de producteurs vous accueillent pour vos préparatifs et cadeaux de Noël..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 19:30:00. .

Place du Hâvre

Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Around sixty craftsmen, designers and producers welcome you for your Christmas preparations and gifts.

Unos sesenta artesanos, diseñadores y productores le ayudarán a preparar la Navidad.

Rund 60 Kunsthandwerker, Designer und Produzenten heißen Sie für Ihre Weihnachtsvorbereitungen und -geschenke herzlich willkommen.

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire