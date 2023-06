Sent Joan Beth e Gran Place du Haut aran, Sentein (09), 24 juin 2023, .

A l’occasion du solstice d’été et des Fêtes de la Saint-Jean, les Biroussans vous convient à l’édition 2023 de leur Festival Sent Joan Beth e Gran – Nuit des Lumières et du Feu. Cette année encore, les bénévoles ont œuvré pour vous offrir une programmation unique et riche, à la découverte du patrimoine biroussan et d’artistes talentueux pour un moment de partage et de féérie.

La veille du festival, le vendredi 23 juin, retrouvez les Biroussans et les Massipous (groupe enfantin) à l’animation du feu de la Saint-Jean de Saint-Lizier.

Samedi 24 juin : Nuit des Lumières et du Feu

Les festivités débuteront par un concert de chants polyphoniques bigourdans. Le groupe « Cracade » enchantera l’église de Sentein, de 17h à 18h30 – participation libre.

Dès 19h, vous pourrez vous désaltérer et vous restaurer en musique, sur la place du village. Laissez-vous embarquer par l’énergie de los gaiteros et danseurs aragonais de Graus.

A partir de 21h, l’ensemble des artistes guideront une déambulation musicale dans les ruelles du village, à la lueur des brandons et des bougies. Pour l’occasion, les Massipous de l’Ecole de Folklore et les enfants de l’école de Sentein se représenteront, au côté du groupe Cracade, des gaiteros de Graus et des Biroussans. Une mise en lumière du travail effectué durant l’année.

La déambulation aboutira sur la place du Naut Aran, aux alentours de 22h30, pour l’embrasement du tant attendu feu de la Sent Joan. Le claquement du feu se mêlera au rythme des hautbois et tambours ; et les danseurs embarqueront le public dans une immense farandole.

Puis, dans le feu qui s’essouffle, les Biroussans allumeront « eras halhas », les cercles de feu traditionnels pour une performance. Les écorces enflammées formeront des boules de feu qui tournoieront dans la nuit.

La soirée se poursuivra par un bal animé par los gaiteros de Graus et les Biroussans. Profitez de ce moment de convivialité aux sons des instruments. Buvette sur place.

Dimanche 25 juin : Découverte d’une ardoisière

Le lendemain, dès 10h, les Biroussans vous partagent le patrimoine de leur vallée. Ainsi, prolongez les réjouissances avec la découverte de l’ardoisière de Bencarrech et la présentation du travail de taille des ardoises par Jean-François Chertier.

Rendez-vous sur la place du Naut Aran à Sentein, avant de rejoindre le hameau de Bencarech et la maison de l’ardoisier. Durée : 1h30 à 2h.

Vendredi 30 juin : ça continue !

En partenariat avec l’association Eth Ostau Comemgès et dans le cadre du festival Total Festum, une conférence musicale sur le thème de la Saint Jean se tiendra à la salle Michel Rouch, à Sières. Elle sera animée par Mathieu Fauré, Bernat Ménétrier et Mickaël Bourry.

« Era Sent Joan en Coserans » à 20h30 à la Salle Michel Rouch, à Sières – gratuit – contact@ostaucomenges.org

Pour plus d’infos sur la programmation du festival : lesbiroussans@gmail.com

Place du Haut aran, Sentein (09) Place du Haut aran, 09800 Sentein, France

