CONCOURS DE BELOTE À VUE Place du Haras Vue, 18 novembre 2023, Vue.

Vue,Loire-Atlantique

Le comité des fêtes de Vue vous propose un concours de Belote.

Nombreux lots à gagner..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 13:30:00. .

Place du Haras Salle municipale

Vue 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Comité des fêtes de Vue is organizing a Belote competition.

Many prizes to be won.

El Comité des Fêtes de Vue organiza un concurso de belote.

Se pueden ganar muchos premios.

Das Festkomitee von Vue bietet Ihnen einen Belote-Wettbewerb an.

Zahlreiche Lose zu gewinnen.

Mise à jour le 2023-10-17 par eSPRIT Pays de la Loire