Fête tous à Sias place du hameau des Sias dans la vallée de la Roche sur le Buis La Roche-sur-le-Buis, 13 juillet 2023, La Roche-sur-le-Buis.

La Roche-sur-le-Buis,Drôme

Le Comité des Fêtes de La Roche sur le Buis organise sa traditionnelle soirée du 13 juillet !

L’occasion d’un repas, concocté par nos soins, avec des produits du Terroir: ça va vibrer des papilles!

Cette année ça se passe « aux Sias ».

2023-07-13 19:00:00

place du hameau des Sias dans la vallée de la Roche sur le Buis

La Roche-sur-le-Buis 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Comité des Fêtes de La Roche sur le Buis is organizing its traditional July 13 party!

It’s an opportunity to enjoy a meal, concocted by us, with local produce: your taste buds will be tingling!

This year it’s at « Les Sias »

El Comité de Fiestas de La Roche sur le Buis organiza su tradicional velada del 13 de julio

Es la ocasión de degustar una comida preparada por nosotros con productos locales: ¡sus papilas gustativas se estremecerán!

Este año será en « Les Sias »

Das Festkomitee von La Roche sur le Buis organisiert seinen traditionellen Abend des 13. Juli!

Die Gelegenheit für ein Essen, das von uns mit Produkten aus der Region zubereitet wird: Die Geschmacksknospen werden vibrieren!

Dieses Jahr findet es in « Les Sias » statt

