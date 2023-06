Marché au Village Place du Gymnase ou Préau de l’école en cas de pluie. Fay-le-Clos, 23 juin 2023, Fay-le-Clos.

Fay-le-Clos,Drôme

Marché de producteurs et d’artisans.

Démonstration de l’Horizon musical de la Galaure à 20h.

Petite restauration possible sur place..

2023-06-23 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-23 . .

Place du Gymnase ou Préau de l’école en cas de pluie.

Fay-le-Clos 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Farmers’ and craftsmen’s market.

Demonstration by Horizon musical de la Galaure at 8pm.

Light meals available on site.

Mercado de agricultores y artesanos.

Demostración de Horizonte musical de la Galaure a las 20h.

Comida ligera in situ.

Markt mit Erzeugern und Handwerkern.

Vorführung des « Horizon musical de la Galaure » um 20 Uhr.

Kleine Speisen und Getränke vor Ort möglich.

Mise à jour le 2023-06-06 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche