CARNAVAL Place du Gymnase, 25 mars 2023, Martres-Tolosane. CARNAVAL Samedi 25 mars, 15h00 Place du Gymnase Entrée libre L’Association des parents d’élèves renoue avec la tradition du carnaval et du défilé dans la ville.

Au départ de l’école de Martres-Tolosane, des ateliers de coiffure et de maquillage pour les enfants, un gouter et le défilé en musique au tour de ville.

Au départ de l'école de Martres-Tolosane, des ateliers de coiffure et de maquillage pour les enfants, un gouter et le défilé en musique au tour de ville.

Retour du cortège au gymnase pour le jugement de M. Carnaval suivi d'une soirée festive, repas et animation musicale. Place du Gymnase Rue du stade, 31220 Martres Tolosane Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie

2023-03-25T15:00:00+01:00 – 2023-03-25T23:59:00+01:00

