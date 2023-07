Vide-maisons Place du Guirail Aramits, 2 septembre 2023, Aramits.

Aramits,Pyrénées-Atlantiques

Vide maison.

Dans le centre du village et autour dans plusieurs maisons..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 17:00:00. .

Place du Guirail

Aramits 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Empty house.

In and around the village center in several houses.

Casa vacía.

En el centro del pueblo y sus alrededores, en varias casas.

Leeres Haus.

Im Dorfzentrum und rundherum in mehreren Häusern.

Mise à jour le 2023-07-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn