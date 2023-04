Noctambio Place du Griffoul, 1 janvier 2023, Gaillac.

Tous les mardis de l’année, retrouvez les petits producteurs bio sous la halle de la place du Griffoul..

2023-01-01 à 16:00:00 ; fin : 2023-12-31 20:00:00. .

Place du Griffoul

Gaillac 81600 Tarn Occitanie



Every Tuesday, small local bio producers welcome you at the hall of the square Griffoul.

Todo los martes del año, encontará nuestros puestos de productos ecológicos en la Plaza de Griffoul.

Jeden Dienstag im Jahr finden Sie kleine Bio-Bauern in der Markthalle auf dem Place du Griffoul.

Mise à jour le 2022-07-02 par Office de Tourisme La Toscane Occitane