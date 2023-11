VISITE GUIDÉE DE NIZAS ET DU SENTIER DE SAINTE-PERPÉTUE Place du Griffe Nizas, 14 décembre 2023, Nizas.

Nizas,Hérault

De la tour du castrum à l’empreinte du pas de Sainte Perpétue, avec un guide-conférencier, partez à la découverte du petit patrimoine de pierre sèche et de la flore variée du causse basaltique de Nizas.

Balade de 3 km environ, chaussures de sport, eau, chapeau..

Place du Griffe

Nizas 34320 Hérault Occitanie



Nizas and the path of « sainte Perpétue », from the castrum’s tower to the trace of « Sainte Perpétue », set off to explore the countryside and its dry-stone heritage. Hike of about 3km, sport shoes recommended.

Appointment in front of the Church at 10:30am – Free – information: 06 72 95 93 68 – A minimum of 5 persons is required to start the tour.

Desde la torre del castrum hasta la huella de Sainte Perpétue, con un guía, descubra el pequeño patrimonio de piedra seca y la variada flora de la causse basáltica de Nizas.

Caminata de unos 3 km, calzado deportivo, agua, sombrero.

Vom Turm des Castrums bis zum Fußabdruck der Heiligen Perpetua: Entdecken Sie mit einem Conferencier-Führer das kleine Erbe der Trockensteinmauern und die vielfältige Flora des Basalt-Causse von Nizas.

Spaziergang von ca. 3 km, Sportschuhe, Wasser, Hut.

