MACADAM JAZZ – Gadianm Place du Gour de l’Arche Périgueux, 25 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

En place du Gour de l’Arche de Périgueux, ce groupe lillois s’amusera sur des rythmiques maloya, gwoka… Le mariage est heureux entre les îles de la Réunion et de la Guadeloupe, au passé commun, à la créolité féroce, et à l’énergie sans cesse nourrie par la terre d’origine, mais aussi par la soul et le jazz..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 . EUR.

Place du Gour de l’Arche

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In place du Gour de l’Arche in Périgueux, this group from Lille will be playing maloya and gwoka rhythms? It’s a happy marriage between the islands of Reunion and Guadeloupe, with their shared past, fierce Creolité, and energy constantly nourished by their homeland, but also by soul and jazz.

En la plaza del Gour de l’Arche de Périgueux, este grupo de Lille tocará a ritmo de maloya y gwoka? Se trata de un feliz matrimonio entre las islas de Reunión y Guadalupe, con su pasado común, su feroz Creolité y su energía constantemente alimentada por su tierra natal, pero también por el soul y el jazz.

Anstelle des Gour de l’Arche in Périgueux wird diese Gruppe aus Lille zu den Rhythmen von Maloya und Gwoka spielen Die Inseln Réunion und Guadeloupe mit ihrer gemeinsamen Vergangenheit, ihrer wilden Kreolität und ihrer Energie, die ständig von ihrer Heimat, aber auch von Soul und Jazz genährt wird, sind eine glückliche Verbindung.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Communal de Périgueux