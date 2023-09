Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée du village d’Hastingues Place du Général Monsabert Hastingues, 16 septembre 2023, Hastingues.

Hastingues,Landes

Gilles et Hélène, amoureux de leur village en connaissent les moindres recoins, les moindres endroits cachés… Ils vous proposent une visite guidée de la magnifique bastide d’Hastingues le 16 et le 17 septembre. Départ à 14h. Sur réservation au 05 58 73 68 66..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . EUR.

Place du Général Monsabert

Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Gilles and Hélène, in love with their village, know every nook and cranny, every hidden spot… On September 16 and 17, they’re offering a guided tour of the magnificent bastide town of Hastingues. Departure at 2pm. Reservations required on 05 58 73 68 66.

Gilles y Hélène aman su pueblo y conocen cada rincón, cada escondrijo… Proponen una visita guiada a la magnífica bastida de Hastingues los días 16 y 17 de septiembre. Salida a las 14h. Es necesario reservar en el 05 58 73 68 66.

Gilles und Hélène, die ihr Dorf lieben, kennen jeden Winkel und jeden versteckten Ort… Sie bieten Ihnen am 16. und 17. September eine geführte Besichtigung der wunderschönen Bastide von Hastingues an. Abfahrt um 14 Uhr. Mit Reservierung unter 05 58 73 68 66.

