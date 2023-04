Passage du bus mobile de la MILO Sud Jura Place du Général Michelin, 25 avril 2023, Commenailles.

? pour tous les jeunes jurassien.ne.s à partir de 16 ans ?

Le Milo’Mobile se déplace dans toutes les communes du sud Jura. La Mission Locale Sud Jura répond au besoin d’aller vers les jeunes isolés. Le bus sera à #Commenailles sur la place du village le mardi 25 avril de 14h30 à 17h, en partenariat avec la municipalité et le fablab.

Le but est de présenter les diverses informations et offres de service de la Mission Locale Sud Jura avec:

? Les dispositifs d’accompagnement

? L’orientation vers la formation et l’emploi dont les Contrats aidés et l’apprentissage

? L’Accès aux outils d’orientation et découverte de métiers avec le Casque de Réalité Virtuelle : Métiers 360

Place du Général Michelin, 39140 Commenailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

milo jeunes