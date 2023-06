Marché gourmand et festif Place du Général Leclerc Noaillan, 9 juin 2023, Noaillan.

Noaillan,Gironde

Les marchés gourmands et festifs sont de retour à Noaillan. Composé d’une quinzaine de commerçants, le marché privilégie le contact direct entre le producteur et le consommateur, avec la vente directe et l’authenticité des produits préparés à partir du savoir-faire traditionnel.

Une animation musicale est prévue pour chacun des marchés.

Les visiteurs et les consommateurs trouveront des produits à consommer sur place, des tables et des chaises à disposition..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 . EUR.

Place du Général Leclerc

Noaillan 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Festive gourmet markets are back in Noaillan. Comprising some fifteen traders, the market promotes direct contact between producer and consumer, with direct sales and authentic products prepared using traditional know-how.

Musical entertainment is provided for each market.

Visitors and consumers will find products to eat on site, with tables and chairs available.

Vuelven los mercados gastronómicos y festivos a Noaillan. Formado por una quincena de comerciantes, el mercado favorece el contacto directo entre productor y consumidor, con venta directa y productos auténticos elaborados con el saber hacer tradicional.

En cada mercado hay prevista una animación musical.

Visitantes y consumidores encontrarán productos para comer in situ, con mesas y sillas disponibles.

Die Schlemmer- und Festtagsmärkte sind wieder in Noaillan zu finden. Die Märkte, die aus etwa 15 Händlern bestehen, legen Wert auf den direkten Kontakt zwischen Produzenten und Verbrauchern, den Direktverkauf und die Authentizität der Produkte, die mit traditionellem Know-how zubereitet werden.

Für jeden Markt ist eine musikalische Unterhaltung vorgesehen.

Besucher und Verbraucher finden Produkte, die sie vor Ort verzehren können, Tische und Stühle stehen zur Verfügung.

