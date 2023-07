Dames de Mehun : XI – XV Place du Général Leclerc Mehun-sur-Yèvre, 27 juin 2023, Mehun-sur-Yèvre.

Mehun-sur-Yèvre,Cher

Dames de Mehun : XI – XV, par Tony Borselle. Guide-conférencier L’équipe du Bureau des Guides de Bourges est heureuse de vous présenter son programme estival 2023..

2023-06-27 à ; fin : 2023-11-09 . 7 EUR.

Place du Général Leclerc

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire



Dames de Mehun: XI – XV, by Tony Borselle. Guide-conférencier The Bureau des Guides de Bourges team is delighted to present its 2023 summer program.

Dames de Mehun: XI – XV, por Tony Borselle. Guide-conférencier El equipo del Bureau des Guides de Bourges se complace en presentar su programa de verano 2023.

Dames de Mehun: XI – XV, von Tony Borselle. Guide-conférencier Das Team des Bureau des Guides de Bourges freut sich, Ihnen sein Sommerprogramm 2023 vorstellen zu können.

Mise à jour le 2023-06-22 par BIT MEHUN SUR YEVRE