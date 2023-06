Septembre Musical de l’Orne : Concert « nuits enchantées » par l’orchestre Métamorphoses Place du Général Leclerc La Ferté Macé, 16 septembre 2023, La Ferté Macé.

La Ferté Macé,Orne

Concert dans le cadre du septembre musical de l’Orne

La nuit inspire incontestablement l’imagination des compositeurs. Elle évoque une large palette d’impressions, de la légèreté des fêtes galantes aux mystères de l’amour. La Petite Musique de Nuit de Mozart est un parfait exemple de cet esprit : oeuvre banalisée par l’usage qu’en font les répondeurs téléphoniques, elle cache en réalité des merveilles d’invention et de mystère. Le travail d’interprétation qu’en a fait l’orchestre les Métamorphoses lui donne une nouvelle vie.

A cette légèreté retrouvée, la nuit transfigurée oppose l’expressivité du poème sur lequel l’oeuvre est basée. Amaury du Closel, élève de Schönberg, lui insuffle l’incandescence romantique exigée.

2023-09-16 à 20:00:00 ; fin : 2023-09-16 . .

Place du Général Leclerc église Notre Dame

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



Concert as part of the Septembre Musical de l’Orne festival

Night undeniably inspires the imagination of composers. It evokes a wide range of impressions, from the lightness of fêtes galantes to the mysteries of love. Mozart’s Little Night Music is a perfect example of this spirit: a work trivialized by the use made of it on answering machines, it actually conceals marvels of invention and mystery. The Metamorphoses orchestra’s interpretation gives it new life.

To this new-found lightness, the transfigured night contrasts the expressiveness of the poem on which the work is based. Amaury du Closel, a pupil of Schönberg, infuses the work with the romantic incandescence it demands

Concierto en el marco del festival de septiembre musical de Orne

La noche inspira sin duda la imaginación de los compositores. Evoca impresiones muy diversas, desde la ligereza de las fiestas galantes hasta los misterios del amor. La Pequeña Música Nocturna de Mozart es un ejemplo perfecto de este espíritu: obra trivializada por el uso que se hace de ella en los contestadores automáticos, esconde en realidad maravillas de invención y misterio. La interpretación de la orquesta de las Metamorfosis le da un nuevo aliento.

A esta ligereza redescubierta, la noche transfigurada opone la expresividad del poema en el que se basa la obra. Amaury du Closel, alumno de Schönberg, le infunde la incandescencia romántica que se le exige

Konzert im Rahmen des Musikalischen Septembers im Departement Orne

Die Nacht inspiriert zweifellos die Fantasie der Komponisten. Sie ruft eine breite Palette von Eindrücken hervor, von der Leichtigkeit galanter Feste bis hin zu den Geheimnissen der Liebe. Mozarts « Kleine Nachtmusik » ist ein perfektes Beispiel für diesen Geist: Das Werk, das durch den Gebrauch von Anrufbeantwortern banalisiert wurde, verbirgt in Wirklichkeit Wunder der Erfindung und des Geheimnisses. Die Interpretation durch das Orchester Les Métamorphoses verleiht ihm ein neues Leben.

Dieser wiedergefundenen Leichtigkeit setzt die verklärte Nacht die Ausdruckskraft des Gedichts entgegen, auf dem das Werk beruht. Der Schönberg-Schüler Amaury du Closel haucht ihm das geforderte romantische Glühen ein

Mise à jour le 2023-05-30 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme