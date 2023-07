MARCHÉ NOCTURNE place du Général Leclerc Baccarat, 21 juillet 2023, Baccarat.

Baccarat,Meurthe-et-Moselle

A Baccarat, place Leclerc et aux alentours se tiendra le 21 juillet un marché nocturne. Animation musicale, Restauration et buvette sur place.. Tout public

Vendredi 2023-07-21 16:00:00 fin : 2023-07-21 . 0 EUR.

place du Général Leclerc

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Baccarat’s Place Leclerc and surrounding area will host a night market on July 21. Musical entertainment, food and refreshments on site.

Baccarat, Place Leclerc y alrededores acogerán un mercado nocturno el 21 de julio. Animación musical, comida y refrescos in situ.

In Baccarat findet am 21. Juli auf dem Place Leclerc und in der Umgebung ein Nachtmarkt statt. Musikalische Unterhaltung, Essen und Trinken vor Ort.

