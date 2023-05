Place à la musique pour tous ! Place du Général Leclerc, 94300 Vincennes, 21 juin 2023, Vincennes.

Place à la musique pour tous ! Mercredi 21 juin, 16h30 Place du Général Leclerc, 94300 Vincennes

Rues du centre-ville :

De 11h30 à 12h15 et de 15h30 à 16h15 : Jackson Brass Band

Redécouvrez tous les tubes de Mickael Jackson aux sons cuivrés du Jackson Brass Band !Cette fanfare composée de cinq musiciens va vous faire vibrer en interprétant les plus grandes chansons du roi de la pop : Billie jean, Thriller, Beat it, Bad, Smooth Criminal, … Tous ces succès planétaires vont animer les rues du centre-ville !

16h30 : Dès 6 ans – Concert du groupe RIT QUI QUI

« Vivre heureux dans un pull qui gratte »

Rit Qui Qui est un orchestre de musiciens multi-instrumentistes issus du Jazz qui vient gribouiller le monde de la musique pour enfants.Apprendre à vivre dans un pull qui gratte et être heureux, c’est apprendre à trouver et fabriquer du bonheur partout !

A partir de 18h30 : Lauréats du Tremplin des jeunes talents vincennois 2023 :

Abigaël (chansons), Artigi (pop rock) et Lia Joani (musiques urbaines et pop rock)

21h : LES EIGHT KILLERS présente « THE BLUES BROTHERS SHOW » 100% Blues, 100% Rock, 100% Burlesque !

Reprenant les chansons du film « Les Blues Brothers », et les revisitant à leur façon, cette troupe de huit chanteurs et musiciens, tous vêtus de chapeaux, lunettes et cravates noirs, font revivre la légende et les grands classiques du Rythm & blues, avec une énergie à toute épreuve !

Place du Général Leclerc, 94300 Vincennes Place du Général Leclerc, 94300 Vincennes Vincennes 94300 Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T16:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

2023-06-21T16:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

©ville de Vincennes