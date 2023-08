Conférence « Edith Piaf de passage au Québec entre 1948 et 1959 » Place du Général Jean Nougues Bordes, 14 décembre 2023, Bordes.

Bordes,Pyrénées-Atlantiques

Steve Normandin est poly-instrumentiste (piano, accordéon piano et diatonique, harmonicas), il se spécialise en chanson française au Québec… et en chanson québécoise en France ! Auteur-compositeur et interprète, il est aussi passionné d’histoire de la chanson, collectionnant les disques 78 tours et les partitions anciennes. Il vit en France depuis 2014. En compagnie du collectionneur hongrois Laszlo Pusztai, il vient de publier un livre autour de l’œuvre discographique et scénique de la môme : « Édith Piaf : l’icône méconnue ». Tout un chapitre est consacré aux représentations que Piaf donne au Québec entre 1948 (avec les Compagnons de la chanson) et 1959 (où Piaf vient chanter à Montréal pour la dernière fois). Les différents cabarets qui l’ont accueillie, l’influence directe ou indirecte que la chanteuse a pu exercer sur la scène artistique québécoise et ses quelques passages télé..

2023-12-14 fin : 2023-12-14 . EUR.

Place du Général Jean Nougues Salle des Aînés

Bordes 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Steve Normandin is a multi-instrumentalist (piano, piano and diatonic accordion, harmonicas), specializing in French chanson in Quebec… and Quebecois chanson in France! A songwriter and performer, he is also passionate about the history of chanson, collecting 78 rpm records and old sheet music. He has lived in France since 2014. Together with Hungarian collector Laszlo Pusztai, he has just published a book on the recording and stage work of the môme: « Édith Piaf : l?icône méconnue ». An entire chapter is devoted to Piaf’s performances in Quebec between 1948 (with the Compagnons de la chanson) and 1959 (when Piaf came to sing in Montreal for the last time). The various cabarets that welcomed her, the direct or indirect influence the singer exerted on the Quebec art scene, and her occasional TV appearances.

Steve Normandin es un multi-instrumentista (piano, acordeón diatónico, armónicas), especializado en la chanson francesa en Quebec… y la chanson quebequesa en Francia Compositor e intérprete, también es un apasionado de la historia de la chanson, coleccionando discos de 78 rpm y partituras antiguas. Vive en Francia desde 2014. Junto con el coleccionista húngaro Laszlo Pusztai, acaba de publicar un libro sobre la obra discográfica y escénica de la joven cantante: « Édith Piaf: l’icône méconnue » (Edith Piaf: el icono poco conocido). Se dedica un capítulo entero a las actuaciones de Piaf en Quebec entre 1948 (con los Compagnons de la chanson) y 1959 (cuando Piaf vino a cantar a Montreal por última vez). Se analizan los diversos cabarets en los que actuó, la influencia directa o indirecta que ejerció en la escena artística de Quebec y sus apariciones ocasionales en televisión.

Steve Normandin ist Polyinstrumentalist (Klavier, Klavier- und diatonisches Akkordeon, Mundharmonikas). Er hat sich in Québec auf französische Chansons spezialisiert… und auf québecische Chansons in Frankreich! Als Autor, Komponist und Interpret ist er auch ein leidenschaftlicher Chanson-Historiker, der 78er-Platten und alte Notenblätter sammelt. Seit 2014 lebt er in Frankreich. Zusammen mit dem ungarischen Sammler Laszlo Pusztai hat er ein Buch über die Musik und das Bühnenwerk der Môme veröffentlicht: « Édith Piaf: l’icône méconnue » (Edith Piaf: die verkannte Ikone). Ein ganzes Kapitel ist den Auftritten der Piaf in Quebec zwischen 1948 (mit den Compagnons de la Chanson) und 1959 (als die Piaf zum letzten Mal in Montreal sang) gewidmet. Die verschiedenen Kabaretts, in denen sie auftrat, der direkte oder indirekte Einfluss, den die Sängerin auf die Kunstszene in Québec ausüben konnte, und ihre wenigen Fernsehauftritte werden beschrieben.

