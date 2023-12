Téléthon Place du Général Jean Nougues Bordes, 9 décembre 2023 16:00, Bordes.

Bordes,Pyrénées-Atlantiques

A l’occasion du téléthon, le comité des fêtes diffusera le film « Mario bros ». Le soir à partir de 20h, c’est un tournoi de belotte qui est organisé et avec de nombreux lots à gagner !

Buvette et restauration rapide sur place..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Place du Général Jean Nougues Salle des fêtes

Bordes 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



To mark the telethon, the Comité des fêtes will be showing the film « Mario bros ». In the evening, starting at 8pm, a belotte tournament will be held, with lots of prizes to be won!

Refreshments and fast food on site.

Con motivo del telemaratón, el Comité de Fiestas proyectará la película « Mario bros ». Por la tarde, a partir de las 20.00 horas, se celebrará un torneo de belotas con numerosos premios

Habrá refrescos y comida rápida in situ.

Anlässlich des Telethons wird das Festkomitee den Film « Mario bros » zeigen. Am Abend ab 20 Uhr wird ein Belottenturnier organisiert, bei dem es zahlreiche Preise zu gewinnen gibt!

Getränke und Snacks sind vor Ort erhältlich.

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay