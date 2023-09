Foire d’automne Place du Général Jean Nougues Bordes, 7 octobre 2023, Bordes.

Bordes,Pyrénées-Atlantiques

Cette année, Bordes va célébrer la saison automnale de manière mémorable avec sa toute première Foire d’Automne, organisée par l’association « Mémoires de Bordes ».

Cet événement promet de captiver les visiteurs avec une exposition unique sur le « Village d’Autrefois », des démonstrations de vieux métiers, un marché artisanal, un marché de produits locaux.

Venez profiter des différentes animations que vous propose le village pour un moment convivial (jeux anciens, promenade en calèche, balade à poney, vaches béarnaises, meneur d’oies, atelier de calligraphie médiévale, démonstration de jeu de quille de 6).

Restauration sur place..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 18:00:00. EUR.

Place du Général Jean Nougues

Bordes 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This year, Bordes will celebrate the autumn season in memorable fashion with its very first Autumn Fair, organized by the « Mémoires de Bordes » association.

The event promises to captivate visitors with a unique exhibition on the « Village d’Autrefois », demonstrations of old trades, a craft market and a market selling local produce.

Come and enjoy the village’s various activities (old-fashioned games, horse-drawn carriage rides, pony rides, Béarn cows, goose-driving, medieval calligraphy workshop, 6-pin bowling demonstration).

Catering on site.

Este año, Bordes celebrará la estación otoñal de forma memorable con su primera Feria de Otoño, organizada por la asociación « Mémoires de Bordes ».

Este acontecimiento promete cautivar a los visitantes con una exposición única sobre el « Pueblo de Antaño », demostraciones de antiguos oficios, un mercado de artesanía y un mercado de productos locales.

Disfrute de las diversas actividades propuestas en el pueblo: juegos de antaño, paseos en coche de caballos, paseos en poni, vacas bearnesas, conductor de oca, taller de caligrafía medieval y demostración de bolos a 6 bolos.

Restauración in situ.

Dieses Jahr wird Bordes die Herbstsaison auf unvergessliche Weise mit seiner allerersten Herbstmesse feiern, die von der Vereinigung « Mémoires de Bordes » organisiert wird.

Diese Veranstaltung verspricht, die Besucher mit einer einzigartigen Ausstellung über das « Village d’Autrefois », Vorführungen alter Handwerke, einem Kunsthandwerksmarkt und einem Markt mit lokalen Produkten zu fesseln.

Nutzen Sie die verschiedenen Animationen, die Ihnen das Dorf für einen geselligen Moment bietet (alte Spiele, Kutschfahrten, Ponyreiten, Béarnaises-Kühe, Gänseführer, Workshop für mittelalterliche Kalligraphie, Vorführung des 6er-Kegelspiels).

Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay