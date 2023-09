Bourse aux instruments Place du Général Doyen Cabanac-et-Villagrains, 8 octobre 2023, Cabanac-et-Villagrains.

Cabanac-et-Villagrains,Gironde

Bourse aux instruments.

Vous avez des instruments qui ne vous servent plus au fond d’un placard.

Venez leur donner une deuxième chance en venant les vendre lors de cette bourse aux instruments.

Puet être que vous ferez le bonheur d’un futur musicien..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 17:00:00. .

Place du Général Doyen Salle des fêtes de Cabanac

Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Instrument exchange.

You’ve got some instruments you no longer need sitting in the back of a cupboard.

Come and give them a second chance by selling them at this instrument market.

Maybe you’ll make a future musician happy.

Intercambio de instrumentos.

Tienes instrumentos que ya no necesitas guardados en el fondo de un armario.

Ven y dales una segunda oportunidad vendiéndolos en este mercado de instrumentos.

Quizá hagas feliz a un futuro músico.

Instrumentenbörse.

Sie haben Instrumente, die Sie nicht mehr brauchen, in einem Schrank stehen.

Geben Sie ihnen eine zweite Chance, indem Sie sie auf dieser Instrumentenbörse verkaufen.

Vielleicht machen Sie einen zukünftigen Musiker glücklich.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Montesquieu