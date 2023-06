L’AJM en musique Place du Général Doyen Cabanac et Villagrains L’AJM en musique Place du Général Doyen Cabanac et Villagrains, 17 juin 2023, . L’AJM en musique Samedi 17 juin, 15h30, 17h30, 18h00 Place du Général Doyen Cabanac et Villagrains L’association des jeunes musicos (AJM) vous propose de venir de préparer l’arrivée de l’été autour de la musique.

Vous pourrez profitez de plusieurs groupes proposant des univers musicaux variés.

Un marché de créateurs viendra s’ajouter à cette fête.

Buvette et restauration sur place.

Cabanac et Villagrains 33650
Nouvelle-Aquitaine
0610899994

Place principale du village parking à proximité

2023-06-17T15:30:00+02:00 – 2023-06-17T16:00:00+02:00

2023-06-17T15:30:00+02:00 – 2023-06-17T16:00:00+02:00
2023-06-17T18:00:00+02:00 – 2023-06-17T20:00:00+02:00

