Métropole de Lyon Parcours commenté: « Le VI°: une diversité architecturale oubliée » Place du général Diego Brosset Lyon, 14 octobre 2023, Lyon. Parcours commenté: « Le VI°: une diversité architecturale oubliée » Samedi 14 octobre, 14h00 Place du général Diego Brosset 10€, demi-tarif pour les adolescents, gratuit pour les enfants – réservation conseillée L’historienne Chantal Jane Buisson propose un parcours commenté renouvelé à la découverte du VI° arrondissement de Lyon.

Faisant fi de sa réputation de quartier d’oisifs nantis, ce territoire hébergea des usines et des garages. Si la pioche du démolisseur a beaucoup agi, nous constaterons avec bonheur que quelques bâtiments sont encore aujourd’hui visibles et que d’autres ont acquis une nouvelle fonction.

L’ouverture de la gare de Genève puis de celle des Brotteaux généra l’ouverture d’hôtels. Des chefs d’Etat s’y arrêtèrent.

Nous observerons aussi des bâtiments d’habitation, de prestiges ou de simples immeubles de rapport, mais toujours signés par des architectes talentueux: Xavier Thoubillon, François Guillotel. Pierre Martinon, François Clermont.

Un seul parcours avec un départ à 14h place du Général Diego Brosset devant l’aire de jeux pour enfants

Groupe limité à 20 personnes – La réservation est donc conseillée car elle garantit la participation. Pour les non-inscrits, la participation se fait en fonction des places restant disponibles.

