Le Joyeux Marché Place du Général de Gaulle Villandraut, 5 août 2023, Villandraut.

Villandraut,Gironde

Le samedi 5 août, l’association « Place Dou Péis » vous donne rendez-vous pour un marché nocturne sur la place du Général de Gaulle à Villandraut, autour d’une boule à facettes qui va ambiancer la place du village.

Au programme :

Rencontre avec des producteurs et artisans locaux, le temps d’un repas.

19h30 : set de reprises en guitare, voix inspiré par les musiques latines.

21h30 : juxebox live électro dance by Robby & Waffle

Entrée libre..

Place du Général de Gaulle

On Saturday August 5, the « Place Dou Péis » association invites you to a night market on the Place du Général de Gaulle in Villandraut, where a disco ball will set the village square alight.

On the program:

Meet local producers and craftsmen, over a meal.

7:30 p.m.: A set of guitar and vocal covers inspired by Latin music.

9:30pm: juxebox live electro dance by Robby & Waffle

Free admission.

El sábado 5 de agosto, la asociación « Place Dou Péis » organizará un mercado nocturno en la plaza del General de Gaulle de Villandraut, con una bola de discoteca que iluminará la plaza del pueblo.

En el programa:

Encuentro con productores y artesanos locales en torno a una comida.

19.30 h: un conjunto de versiones de guitarra y voz inspiradas en la música latina.

21.30 h: juxebox live electro dance a cargo de Robby & Waffle

Entrada gratuita.

Am Samstag, den 5. August, lädt der Verein « Place Dou Péis » Sie zu einem Nachtmarkt auf dem Place du Général de Gaulle in Villandraut ein, bei dem eine Diskokugel den Dorfplatz in Stimmung bringen wird.

Auf dem Programm stehen:

Begegnung mit lokalen Erzeugern und Handwerkern, während Sie eine Mahlzeit zu sich nehmen.

19:30 Uhr: Cover-Set mit Gitarre und Stimme, inspiriert von lateinamerikanischer Musik.

21.30 Uhr: juxebox live Elektro-Dance von Robby & Waffle

Eintritt frei.

