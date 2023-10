Conférence par Patrick Degraeve : Des métiers, des mesures Place du général de Gaulle Vervins, 7 octobre 2023, Vervins.

Vervins,Aisne

Cette conférence « des métiers, des mesures » est en lien direct avec l’exposition en cours.

Les nombreux instruments de mesure présentés en diaporama, anciens pour la plupart, permettent de découvrir comment l’homme a adapté ses instruments de mesure au fil du temps, adaptation au système d’unités.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 15:30:00

Place du général de Gaulle

Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France



This « trades and measurements » conference is directly linked to the current exhibition.

The numerous measuring instruments presented in a slide show, most of them ancient, show how mankind has adapted its measuring instruments over time, adapting them to the system of units..

Esta conferencia sobre « oficios y medidas » está directamente relacionada con la exposición actual.

Los numerosos instrumentos de medida expuestos en el diaporama, la mayoría antiguos, muestran cómo la humanidad ha ido adaptando sus instrumentos de medida a lo largo del tiempo, adaptándolos al sistema de unidades..

Diese Konferenz « Berufe, Maße » steht in direktem Zusammenhang mit der aktuellen Ausstellung.

Die zahlreichen, meist alten Messinstrumente, die in einer Diashow gezeigt werden, zeigen, wie die Menschen ihre Messinstrumente im Laufe der Zeit angepasst haben

