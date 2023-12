Exposition présentée par Patrick Degraeve : Des métiers, des mesures Place du général de Gaulle Vervins, 2 octobre 2023, Vervins.

Vervins Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-02 13:30:00

fin : 2023-12-23 17:30:00

« Partant des unités de mesure fondamentales: longueur, poids et volume, l’exposition fait découvrir comment chaque métier s’est doté au fil du temps des instruments de mesure qui lui étaient adaptés. Du pied à coulisse de couturière au bastringue de forestier, de la sonde météo au spiromètre du pneumologue, la collection présentée nous fait découvrir une large palette d’instruments de mesure connus et moins connus… »

Place du général de Gaulle

Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France



