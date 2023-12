Concert et mise en lumières Place du Général de Gaulle Valognes, 1 décembre 2023, Valognes.

Valognes,Manche

No water please, fanfare tout terrain, vous donne rendez-vous pour la mise en lumière de Valognes.

Rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de ville

Au son jazz-punk avec des réorchestrations des plus grands hymnes tels que « London Calling », « God save the Queen » ou encore « Babylon’s burning ».

Vin et chocolat chauds seront servis, salle du château à l’issue de la déambulation, par l’association des parents et élèves de l’école municipale de musique de Valognes..

Place du Général de Gaulle

Valognes 50700



No water please, fanfare tout terrain, invites you to join them for the lighting of Valognes.

See you on the Town Hall forecourt

A jazz-punk sound with reorchestrations of the greatest anthems such as « London Calling », « God save the Queen » and « Babylon?s burning ».

Hot chocolate and wine will be served in the château hall at the end of the walk, by the parents and pupils association of the Valognes municipal music school.

Sin agua por favor, una banda de música todo terreno, iluminará Valognes.

Reunión frente al Ayuntamiento

Un sonido jazz-punk con reorquestaciones de los grandes himnos como « London Calling », « God save the Queen » y « Babylon?s burning ».

Al final del paseo, la asociación de padres y alumnos de la escuela municipal de música de Valognes servirá chocolate caliente y vino en el salón del castillo.

No water please, eine Allround-Band, verabredet sich mit Ihnen zur Beleuchtung von Valognes.

Treffpunkt auf dem Vorplatz des Rathauses

Im Jazz-Punk-Sound mit Neuorchestrierungen der größten Hymnen wie « London Calling », « God save the Queen » oder auch « Babylon?s burning ».

Die Eltern- und Schülervereinigung der städtischen Musikschule von Valognes serviert im Anschluss an die Wanderung im Schlosssaal heißen Wein und Schokolade.

